В Дании зарегистрированы 589 новых случаев инфицирования COVID-19

Со вчерашнего дня в Дании зарегистрированы рекордные 589 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это наибольшее количество новых случаев заражения с тех пор, как коронавирус начал распространятся в Дании в конце февраля.

Впрочем, несмотря на рекордное число инфицированных органы здравоохранения Дании считают, что сегодняшние цифры несопоставимы с показателями ранней весны, так как сегодня проводится гораздо больше тестов на вирус.

Лишь за последние 24 часа было протестировано 26 423 человека. За всё время пандемии коронавируса в пятимиллионной Дании тестирование на вирус прошли 2,1 миллиона человек. До сих пор было зарегистрированы 21 847 случаев заболевания COVID-19.

Сложившаяся ситуация заставила правительство Дании представить ряд общенациональных инициатив по преодолению увеличения числа новых случаев заражения. Новые меры означают, что теперь бары, рестораны и кафе должны закрываться не позднее 22:00. Также ужесточено ограничение на количество людей, которым разрешено собираться в общественных местах.

Гражданам Дании рекомендуется, чтобы как можно больше людей работали из дома. Также есть призыв избегать общественного транспорта в часы пик и ограничить круг общения во избежание инфицирования.