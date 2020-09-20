В Иране начали производить катализаторы

Губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд заявил, что с запуском новой установки на заводе Kermanshah Polymer Petrochemical, стране больше не нужно будет импортировать китайские катализаторы, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

"Ранее катализаторы, необходимые для нефтехимической промышленности, импортировались из Китая", - сказал он.

По его словам, строительство и эксплуатация этой производственной установки не только избавит страну от импорта товаров, но также создаст рабочие места и обеспечит экономическое развитие.

Этот проект будет введен в эксплуатацию в следующем году с годовой производственной мощностью 50 тонн катализаторов.