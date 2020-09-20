В Украине количество случаев COVID-19 превысило 175 тысяч

По состоянию на утро 20 сентября в Украине выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки зафиксировано 2966 новых случаев инфицирования.

Жертвами эпидемии в Украине стали 3557 человек, за минувшие сутки зафиксирован 41 летальный случай. В то же время 77 512 человек выздоровели (+758 в сутки). Сейчас в Украине коронавирусом болеют 94 609 человек. Почти 240 тысяч пациентов - под подозрением.