В Нью-Йорке задержан полицейский за сотрудничество с властями КНР

Сотрудник полиции Нью-Йорка задержан по обвинению в сотрудничестве и передаче закрытой информации дипломатам генерального консульства КНР.

Об этом сообщила телекомпания CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, 33-летний полицейский подозревается в том, что "по указанию и под контролем" дипломатов китайского генконсульства передавал им сведения об активности этнических тибетцев, проживающих в крупнейшем американском мегаполисе. Сотрудник правоохранительных органов - выходец из КНР, он является натурализованным гражданином США. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), с 2018 года он поддерживал "постоянную связь" с сотрудником китайского консульства, к которому обращался как к своему прямому начальнику.

Телекомпания указывает, что полицейский, помимо передачи китайским дипломатам закрытой для общественности информации, организовывал их доступ на закрытые мероприятия, на которых присутствовало руководство управления полиции Нью-Йорка. Вместе с тем он, предположительно, занимался поиском в тибетском сообществе разведывательных источников, которые готовы были бы работать в интересах властей КНР.

Обвинения полицейскому предъявлены прокуратурой по Восточному округу штата Нью-Йорк. Ему в вину вменяется работа в качестве агента в интересах иностранного государства, электронное мошенничество, предоставление ложных сведений, а также препятствование служебному разбирательству.