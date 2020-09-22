https://news.day.az/world/1272980.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Лагодехском районе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3.3.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.
Отмечается, что землетрясение произошло в 12:35 по местному времени. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился вблизи Лагодехи.
О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
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