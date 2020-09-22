В Грузии произошло землетрясение

В Лагодехском районе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3.3.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Отмечается, что землетрясение произошло в 12:35 по местному времени. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился вблизи Лагодехи.

О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.