Перенесен саммит Евросоюза, председатель ЕС ушел на карантин

В Брюсселе объявлено о переносе из-за коронвируса встречи глав государств и правительств Евросоюза с 24-25 сентября на 1-2 октября. На саммите будет председательствовать и непосредственно общаться с другими лидерами ЕС бельгиец Шарль Мишель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, его пресс-секретарь Баренд Лейтс написал во вторник в Twitter:

"Сегодня Председатель Европейского Совета узнал, что у сотрудника службы безопасности, с которым он находился в тесном контакте в начале прошлой недели, выявлен Covid-19. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня ушел на карантин", - говорится в твите Лейтса.