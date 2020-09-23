https://news.day.az/world/1273195.html Перенесен саммит Евросоюза, председатель ЕС ушел на карантин - ВИДЕО
Перенесен саммит Евросоюза, председатель ЕС ушел на карантин - ВИДЕО
В Брюсселе объявлено о переносе из-за коронвируса встречи глав государств и правительств Евросоюза с 24-25 сентября на 1-2 октября. На саммите будет председательствовать и непосредственно общаться с другими лидерами ЕС бельгиец Шарль Мишель.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, его пресс-секретарь Баренд Лейтс написал во вторник в Twitter:
"Сегодня Председатель Европейского Совета узнал, что у сотрудника службы безопасности, с которым он находился в тесном контакте в начале прошлой недели, выявлен Covid-19. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня ушел на карантин", - говорится в твите Лейтса.
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