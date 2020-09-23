Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,7 тыс. автомобилей

Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 1 697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип 907). Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с июня 2018 года по февраль 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причиной отзыва транспортных средств являются тормозные шланги, которые могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка. Это может вызвать потертости вплоть до сквозного протирания тормозных шлангов во время движения, что может привести к вытеканию тормозной жидкости. Если водитель не обратит внимание на соответствующий предупреждающий индикатор об уровне тормозной жидкости, то тормозной путь может увеличиться вследствие прогрессирующей потери тормозной жидкости, что может привести к повышенной опасности возникновения аварии", - отметили в ведомстве.

На данных транспортных средствах будут проверены и при необходимости заменены установочные положения переднего подкрылка и прилегающих деталей. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.