Китайцы испугались играть на бирже

Китайские спекулянты и компании, управляющие активами фондов, испугались играть на бирже из-за опасения попасть под ограничения или санкции со стороны США, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Все они находятся в напряжении в преддверии президентских выборов, от исхода которых во многом будут зависеть китайско-американские отношения.

Инвесторы ожидают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден может ослабить давление на Пекин и в целом настроен более дипломатично, в то время как нынешний глава государства Дональд Трамп настроен на дальнейшее обострение.

В качестве превентивных мер некоторые фонды пересматривают состав портфелей, исключая из них акции китайских компаний, торгуемых на американских биржах, и заменяя их бумагами предприятий с гонконгской площадки Hang Seng. Такая тактика применяется на случай, если под давлением Белого дома акции китайских компаний будут подвергнуты делистингу - исключены из котировальных списков американских бирж.

Также беспокоятся и валютные игроки, опасающиеся ослабления юаня в случае переизбрания Трампа. В настоящий момент китайская валюта колеблется вблизи многомесячных максимумов, и некоторые трейдеры склонны считать, что они были достигнуты на ожиданиях победы Байдена, в то время как шансы обоих кандидатов практически выровнялись.

В результате и те, и другие стараются застраховать (захеджировать) возможные риски при помощи деривативов (производных финансовых инструментов), главным образом опционов и фьючерсов. Большинство частных и институциональных инвесторов нацелены на диверсификацию вложений.

В этих условиях востребованными оказались управляющие компании, работающие с фондами фондов - фонды, приобретающие доли в нескольких других фондах одновременно.