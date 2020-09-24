YouTube объявил о начале борьбы с фейками на выборах президента США

Видеохостинг YouTube намерен помечать материалы о выборах президента США специальными панелями, которые будут отсылать пользователей на проверенную информацию о них. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по новым правилам, YouTube также будет лишать монетизации каналы, которые "подрывают доверие" к внутриполитическим процессам в США. Фейки о выборах хостинг намерен и вовсе удалять.

Особое внимание YouTube будет уделять роликам о голосовании по почте, которое регулярно критикует действующий президент Дональд Трамп. Информационные панели под ними будут направлять пользователей к сайту, где размещена официальная информация из Центра двухпартийной политики США.