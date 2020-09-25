Израиль запретил вылеты из страны

Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на министра транспорта Мири Регева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане могут возвращаться в Израиль без ограничений.

Накануне правительство Израиля одобрило ужесточение карантина. На две недели будут закрыты все синагоги, рынки и сокращены маршруты общественного транспорта.