В России идет разработка 45 вакцин от коронавируса на 14 платформах
Россия ведет разработку 45 различных вакцинных препаратов против новой коронавирусной инфекции на 14 платформах, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"45 вакцин разрабатывается на 14 различных платформах", - сказал он.
Горелов отметил, что свобода выбора препарата для вакцинации в России регламентируется законодательством. "И поэтому соревнование научных школ, с которым мы имеем дело в настоящий момент, выявит победителя. И какая вакцина будет наиболее эффективной и самой безопасной, та и займет место в национальном календаре профилактических прививок", - сказал он.
По словам ученого, меры предосторожности, введенные в РФ в связи с распространением коронавируса, были эффективны. "Если ограничительные меры или мероприятия, которые оправдали свое действие, а речь идет о гигиенических прежде всего мероприятиях, будут соблюдать все, более жестких мер не потребуется", - считает он.
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