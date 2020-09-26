На Boeing вновь подали в суд

Акционеры Boeing предъявили иск к руководству этой американской аэрокосмической корпорации, обвинив ее в недостаточном внимании к вопросу безопасности полетов после катастроф двух самолетов серии Boeing 737 MAX.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на скорректированную версию иска, который был подан первоначально 30 июня в суд штата Делавэр. Законы этого штата позволили истцам получить доступ к более 44 тыс. документов Boeing, предназначенных сугубо для служебного пользования. Эти документы позволили сделать заключение о том, что совет директоров корпорации провел первое заседание почти через месяц после первой катастрофы, а после второй сформировал комитет по авиационной политике и процедурам, отвечающий за совершенствование техники безопасности с учетом инцидентов в воздухе. Этот комитет провел в течение пяти месяцев почти двадцать заседаний, но не в полном составе.

Истцами являются пенсионные фонды штатов Нью-Йорк и Колорадо, ответчиками названы Деннис Меленберг, который 23 декабря прошлого года ушел в отставку с поста генерального директора Boeing, а также ряд бывших членов упомянутого выше комитета. В его состав входили адмирал ВМС США в отставке Эдмунд Джиамбастиниани, гендиректор биофармацевтической компании Amgen Роберт Бредуэй, глава энергетической Duke Energy Линн Гуд и бывший руководитель страхового гиганта Allstate Эдвард Лидди. Они, как считают истцы, уделяли повышенное внимание неуклонному наращиванию выпуска 737 MAX, но не тщательному и глубокому расследованию причин катастроф.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Boeing позднее внесла изменения в работу системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием. Корпорация рассчитывает на снятие запрета на эксплуатацию авиалайнера сначала в США, а вслед за этим и в других странах мира.