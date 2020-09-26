Во Франции застрелили выходца из Чечни

Представитель чеченской общины застрелен в пятницу во время уличного конфликта в коммуне Эврё на севере Франции. Об этом сообщило в субботу радио France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в квартале Мадлен 25 сентября примерно в 18:00 возле бара Xpress. Местные жители сообщили в полицию о потасовке на улице, однако когда стражи порядка прибыли на место, они обнаружили лишь лежавшего на земле мужчину с огнестрельным ранением. Его доставили в городскую больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он умер.

По словам очевидцев, в ходе драки прозвучал один выстрел, после чего ее участники разбежались. Полиция установила, что погибшим оказался 27-летний представитель чеченской общины. Издание "Актю" в свою очередь уточняет, что в драке принимали участие несколько чеченцев и выходцев из Африки. Причины конфликта предстоит выяснить следователям, пока же власти усиливают присутствие полиции на улицах, чтобы избежать возможных беспорядков.

В июне конфликт между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки привел к многодневному противостоянию на улицах французского Дижона. Вооруженные кусками арматуры и другими предметами группы вступали в открытые столкновения, во время которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки. В связи с произошедшими беспорядками полиция Франции начала расследование, в рамках которого в кварталах Гресиль и Шенов прошла серия спецопераций, целью которых был поиск оружия и наркотиков. В конце июня 11 человек, задержанных по данному делу, были осуждены за "наркоторговлю и участие в преступлении с применением оружия в составе группы".