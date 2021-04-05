Balenciaga и Alexander McQueen отказались от натурального меха

Модные дома сообщили, что вместо меха животного происхождения они перейдут на более этичные аналоги этого материала. Стоит отметить, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не работал с натуральным мехом с момента вступления на пост, а теперь подтвердил свою позицию официально, передает Day.Az со ссылкой на Ivona.bigmir.net.

В компании Kering остались только два бренда, которые продолжают использовать натуральный мех - Saint Laurent и Brioni. Ранее от натурального меха отказались такие модные гиганты как Gucci, Prada, Versace, Burberry, Chanel Miu Miu и Diane von Furstenberg.