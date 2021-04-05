Россия обнаружила крупное месторождение нефти и газа

"Росгеология" обнаружила осадочный чехол с потенциалом на углеводороды на шельфе моря Лаптевых. По словам главы компании Сергея Горькова, месторождение можно назвать огромным, сообщает "Московский комсомолец".

Горьков сравнил мощность этого объекта с нефтегазовыми провинциями в Западной Сибири. Компания планирует провести сейсморазведку в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа России.

Горьков назвал обнаруженный осадочный чехол уникальным геологическим событием. Он добавил, что есть вопрос, в какой цикл удастся попасть, так как "возможность для проведения подобных работ в Арктике очень ограничена". Он составляет всего полтора месяца летом. Однако "Росгеология" планирует начать разведку уже в 2021 году.