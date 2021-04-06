https://news.day.az/world/1331469.html КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2021 году
КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2021 году
КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта.
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