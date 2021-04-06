Глава полиции Миннеаполиса признал нарушения при задержании Флойда

Начальник полиции Миннеаполиса Медерия Аррадондо во время выступления на судебном процессе над экс-полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, заявил, что Шовин нарушил политику департамента, когда применил силу при аресте Флойда, передает Day.Az со ссылкой на FoxNews.

Он отметил, что сотрудники полиции обязаны использовать тактику деэскалации конфликта в случаях, когда это возможно, для того чтобы избежать или же свести к минимуму применение силы к задержанному.

Телеканал также отмечает, что Аррадондо в 2017 году стал первым афроамериканцем на посту начальника полиции Миннеаполиса.

Напомним, Флойд был задержан 25 мая, когда его заподозрили в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. На разлетевшейся по Сети видеозаписи видно, как Шовин во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Подозреваемый кричал, что он не может дышать, однако полицейские на это никак не реагировали. В скором времени Флойд скончался в больнице.

На следующий день четверых сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позже им были предъявлены обвинения, а затем их арестовали.

Смерть Флойда спровоцировала волну протестов, переросших в массовые беспорядки, а также погромы по всей стране. Протестные акции были поддержаны и в других странах мира. На фоне смерти Джорджа Флойда всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

Ранее сообщалось, что Миннеаполис заплатит семье Флойда 27 миллионов долларов.