https://news.day.az/world/1331778.html Столкновение двух автобусов в Мексике - более десяти погибших
Столкновение двух автобусов в Мексике - более десяти погибших
Не менее 13 человек погибли во вторник в столкновении двух автобусов в штате Сонора на севере Мексики. Трагедия произошла на дороге между городами Каборка и Сонойота.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил на своей странице в Twitter глава управления здравоохранения региона Энрике Клаусен.
На место автокатастрофы прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи. Несколько пострадавших были доставлены в больницы.
Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.
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