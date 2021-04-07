https://news.day.az/world/1331846.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,15 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,15 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 211 человек, общее число жертв заболевания достигло 32 667.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 579 185, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 49 584 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 28 498 человек, общее число выздоровевших достигло 3 159 475.
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