Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Регулятор ЕС заявил о возможном наличии связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом, по данным регулятора, преимущества использования вакцины AstraZeneca продолжают перевешивать риски. Он заявил, что тромбоз следует считать одним из крайне редких побочных явлений от применения вакцины AstraZeneca.

Регулятор ЕС не стал выделять специфические факторы риска при использовании вакцины AstraZeneca.