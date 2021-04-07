Момент крушения военного самолета в Турции попал на камеру

Сегодня в турецкой провинции Конья рухнул военный учебно-тренировочный самолет.

Как передает Day.Az, в сети появились кадры момента крушения самолета

Напомним, что в результате происшествия погиб пилот Бурак Генджчелеб.