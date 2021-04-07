https://news.day.az/world/1332097.html Момент крушения военного самолета в Турции попал на камеру - ВИДЕО
Момент крушения военного самолета в Турции попал на камеру - ВИДЕО
Сегодня в турецкой провинции Конья рухнул военный учебно-тренировочный самолет.
Как передает Day.Az, в сети появились кадры момента крушения самолета
Напомним, что в результате происшествия погиб пилот Бурак Генджчелеб.
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