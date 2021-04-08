Число зараженных коронавирусом в Иране превысило два миллиона

За последние 24 часа в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 185 человек. 

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 63 884.

За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 22 586 человек, общее число заразившихся возросло до 2 006 934.