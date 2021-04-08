К Земле приближается крупный астероид

Крупный астероид приблизится к Земле 21 августа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Известия, свидетельствуют данные Центра исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Центр проводит наблюдения за потенциально опасными для Земли астероидами.

Отмечается, что диаметр астероида, который получил название 2016 AJ193, составляет 1374 м на 403 м. Он оказался по размерам крупнее самого высокого сооружения на Земле - небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота 829,8 м.

Уже известно, что астероид промчится мимо нашей планеты на расстоянии 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c. В следующий раз астероид приблизится к Земле в феврале 2063 года.

Потенциально опасным считается объект, проходящий на расстоянии менее радиуса орбиты Луны - примерно 384 тыс. км.