Память принца Филипа почтили 99 ударами в колокол

Девяносто девять ударов в колокол были произведены в Вестминстерском аббатстве, расположенном в центре Лондона рядом со зданием парламента, в память об умершем в возрасте 99 лет супруге королевы Великобритании Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филипе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, кадры с места события были продемонстрированы в эфире британских телеканалов.

Колокола в Вестминстерском аббатстве, которое является традиционным местом захоронения британских монархов и выдающихся деятелей королевства, с 18:00 по местному времени (20:00 мск) производили один удар в минуту на протяжении более чем полутора часов. Именно в этой англиканской церкви состоялась церемония бракосочетания принца Филипа и Елизаветы II 20 ноября 1947 года.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет, не дожив до столетнего юбилея два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Государственный траур по принцу продлится восемь дней. Все британские депутаты будут носить черные повязки, а мужчины-депутаты - еще и черные галстуки. В знак траура британские флаги над королевскими дворцами, парламентом и правительственными зданиями уже приспущены. При этом королевский штандарт (личный флаг монарха, который поднимают над резиденцией, где в настоящий момент пребывает Ее Величество), по традиции не опускается, символизируя незыблемость института монархии.

Принца похоронят на кладбище британской королевской семьи - усыпальнице при королевской резиденции Фрогмор в Виндзоре. Здесь в королевском мавзолее покоятся останки королевы Виктории (1819-1901), ее супруга принца Альберта (1819-1861) и дяди Елизаветы II, отрекшегося от престола короля Эдуарда VIII (1894-1972).