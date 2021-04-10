https://news.day.az/world/1332795.html На газовом объекте в Афганистане произошли взрывы
На газовом объекте в Афганистане произошли взрывы
Несколько взрывов произошло на газовом объекте в городе Герат, расположенном на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO news, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел рано утром в субботу. В результате взрывов начался пожар. Власти сообщают, что в настоящее время ведутся работы по тушению огня.
Других подробностей пока не приводится.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре