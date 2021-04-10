На газовом объекте в Афганистане произошли взрывы

Несколько взрывов произошло на газовом объекте в городе Герат, расположенном на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO news, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел рано утром в субботу. В результате взрывов начался пожар. Власти сообщают, что в настоящее время ведутся работы по тушению огня.

Других подробностей пока не приводится.