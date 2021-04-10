Перестрелка в Ереване

Выстрелы прогремели в пятницу вечером в Ереване, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел возле кладбища, расположенного в квартале Чарбах. Нескольких человек с огнестрельными и колюще-режущими ранениями госпитализировали.

На место происшествия прибыли оперативно-розыскные группы, которые выясняют, в какие именно медучреждения доставили раненых.

Полицейские, следователи, эксперты-криминалисты работают на месте преступления. Уже обнаружено большое количество стреляных гильз, пуль, следы крови.

Согласно одной из версий, "разборка" может быть связана с убийством, которое было совершено в прошлом году на ул. 9 мая в Ереване.