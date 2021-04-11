В Ливане запретили массовое разговение в месяц Рамазан

Комитет по борьбе с коронавирусом Ливана объявил о запрете массового разговения во время священного для мусульман месяца Рамазан в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Запрещается проведение банкетов, организация шатров для разговения. В то же время разрешается ассоциациям и благотворительным организациям проводить раздачу питания после получения разрешения от МВД и муниципалитетов", - написано в полученной РИА Новости копии постановления комитета.

На время месяца Рамазан, который начнется 13 апреля, по всей стране будет сохраняться ранее установленный комендантский час с 21:30 до 05:00.

На сегодняшний день в Ливане зарегистрированы 491 928 случаев заражения коронавирусом, включая 2,5 тыс. подтвержденных случаев за последние сутки.