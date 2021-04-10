Король Норвегии выздоровел после операции на колене

Король Норвегии Харальд V, которые в последние несколько месяцев находился на больничном после операции на колене, выздоровел и готов приступить к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщил в субботу норвежский королевский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Король Харальд выздоровел после операции на колене, проведенной в конце января. Он вновь приступит к исполнению своих конституционных обязанностей с понедельника, 12 апреля", - приводит сообщение дворца Норвежское телеграфное бюро.

Короля госпитализировали 29 января и на следующий день прооперировали.

За последние полтора года Харальда V несколько раз госпитализировали по разным причинам, в том числе из-за проблем с дыханием и операции на сердце. Королю 84 года, он вступил на престол в 1991 году.