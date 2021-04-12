Названы сроки восстановления экономики Италии

Экономика Италии, третья по величине в зоне ЕС, оправится от удара нанесенного пандемией коронавируса, только в конце следующего года. Об этом заявило национальное бизнес-лобби Confindustria, пишет AFP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По заявлению ассоциации, после рекордного падения на 8,9 процента в прошлом году - самого большого за послевоенную историю Италии - валовой внутренний продукт (ВВП) должен вырасти на 4,1 процента в этом году и на 4,2 процента в 2022 году.

"Экономика должна заполнить дыру, образовавшуюся в результате пандемии в 2020 году, в конце 2022 года", - говорится в отчете Confindustria.

Прогнозы Confindustria оказались более оптимистичны, чем прогнозы Международного валютного фонда, который на прошлой неделе предсказал Италии рост на 4,2 процента и 3,6 процента в 2021 и 2022 годах.

"Важнейшая часть выздоровления зиждется на успехе программы вакцинации, которая до сих пор испытывала трудности, а также на обширном вливании кредитов и грантов из Европейского Союза", - пишет агентство.

Уточняется, что Италия имеет право на получение около 200 миллиардов евро (238 миллиардов долларов) из флагманского фонда восстановления от вирусов, но взамен она должна взять на себя обязательство по всестороннему плану реформ при условии утверждения Брюсселем.

Ожидается, что премьер-министр Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, которому было поручено оживить экономические перспективы Италии, представит соответствующий план реформ к концу месяца.

"Страна остро нуждается в помощи в связи с чрезвычайной ситуацией в области экономики и здравоохранения, в результате которой с февраля 2020 года от коронавируса умерло более 113 500 человек и почти один миллион человек потеряли работу", - говорится в сообщении.