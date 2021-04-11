Иран назвал терактом аварию на ядерном объекте

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением "ядерного терроризма".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал Салехи иранскому телевидению

Утром в воскресенье AEOI сообщила о ЧП в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. Власти устанавливают причины произошедшего.

"Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому ядерному терроризму", - сказал Салехи иранскому телевидению.

По его словам, авария оказалась "провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана". Салехи подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право принять соответствующие меры.