Самолет в России совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Azur Air, экипаж которого ранее в воскресенье принял решение вернуться в аэропорт Сочи, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель пресс-службы авиаузла.

"Посадка благополучно в 22:24 мск", - сказал он.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины. На борту находились 190 пассажиров. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет вылетел в 20:49 мск. Рейс выполнялся на Boeing 737-8.

Как сообщил ТАСС представитель перевозчика в аэропорту Сочи, пассажиры будут доставлены в Петербург новым бортом. "Будет оформляться новый борт", - сказал представитель авиакомпании, отметив, что вылет в Санкт-Петербург будет выполнен в самое ближайшее время.

Представитель перевозчика добавил, что причины возвращения самолета в Сочи будут установлены после посадки.