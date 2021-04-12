https://news.day.az/world/1333416.html В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умерли 274 человека
В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умерли 274 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 274 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 64 764. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 23 111 человек, число инфицированных достигло 2 093 452.
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