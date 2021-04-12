Россия приостановила полеты в Турцию

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах.

Как передает Day.Az, об этом сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник.

По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.

Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз.