Хроники COVID-19: итальянские рестораторы бунтуют, англичане отрываются в пабах

Взрывы петард - в попытке прорвать полицейский кордон перед зданием итальянского парламента. В Рим со всей страны съехались сотни человек - владельцы баров и ресторанов. Требуют отменить анктиковидные запреты. Утверждают, что им грозит банкротство, а стране - массовая безработица. Полиции пришлось применить силу, чтобы разогнать демонстрантов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Торопиться со снятием ограничений не стоит, заявили в ВОЗ. Рост заболеваемости коронавирусом в мире продолжается седьмую неделю подряд. "Мы на самом деле хотим, чтобы жизнь общества снова была открытой, чтобы возобновились торговля и путешествия. Но пандемия еще далека от завершения. Отделения интенсивной терапии во многих странах переполнены, и люди продолжают умирать", - заявил Тедрос Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Вена до 2 мая продлевает жесткий локдаун из-за критической ситуации в больницах. Четвертый по счету карантин там начался 1 апреля.

В Великобритании ослабили ограничения. И сразу - очереди и большие компании в пабах. Открылись непродовольственные магазины, библиотеки, зоопарки и салоны красоты. Одним из первых клиентов парикмахеров стал Борис Джонсон. Его прическу в последние недели высмеивали все таблоиды, сравнивая со шваброй. Сегодня журналисты отметили, что премьер-министр стал выглядеть получше.

При этом в Великобритании в первый день ослабления ограничений зафиксировали три с половиной тысячи новых случаев коронавируса, это самое большое количество заболевших с начала апреля.

В Чехии завершился режим ЧС, который действовал там последние полгода. Младшеклассникам разрешили вернуться с удаленки в школу. Там отменили комендантский час и открыли непродовольственные магазины. Однако бары и рестораны остаются закрытыми, а собираться больше двух человек по-прежнему запрещено - власти опасаются, что ситуация снова может ухудшиться.

В Таиланде новый максимум - тысяча заболевших за сутки. И ожидают ухудшения ситуации. Сегодня в стране начинается традиционный тайский новогодний фестиваль. И хотя туристов почти нет, местные жители в это время активно путешествуют между регионами.