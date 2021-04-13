https://news.day.az/world/1333835.html Британия - лидер в Европе по вакцинации населения
Британия - лидер в Европе по вакцинации населения
Вакцинация британцев старше 50 лет идет с опережением графика. Также в числе привитых - люди с хроническими заболеваниями, медики и соцработники. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Правительство готовится перейти к следующей фазе борьбы с коронавирусом. В больницах ждут британцев старше 40 лет.
Стоит отметить, что Соединенное Королевство - лидер в Европе по вакцинации населения. Первую дозу препарата, защищающего от COVID-19, получили 32 миллиона человек, обе дозы - 7,6 миллиона человек.
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