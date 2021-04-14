https://news.day.az/world/1334012.html Правящую партию Грузии покинули шесть депутатов
Правящую партию Грузии покинули шесть депутатов
Шесть депутатов покинули правящую партию Грузии "Грузинская мечта".
Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил депутат Гиорги Хоеванишвили.
По его словам, вместе с ним ряды правящей партии покинули Бека Лилуашвили, Анна Бучукури, Александр Моцерелиа, Михеил Даушвили и Шалва Кереселидзе.
Хоеванишвили добавил, что все они являются членами команды экс-премьера Гиоргия Гахария. Все они решили продолжить свою деятельность в качестве независимых депутатов.
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