Правящую партию Грузии покинули шесть депутатов

Шесть депутатов покинули правящую партию Грузии "Грузинская мечта".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил депутат Гиорги Хоеванишвили.

По его словам, вместе с ним ряды правящей партии покинули Бека Лилуашвили, Анна Бучукури, Александр Моцерелиа, Михеил Даушвили и Шалва Кереселидзе.

Хоеванишвили добавил, что все они являются членами команды экс-премьера Гиоргия Гахария. Все они решили продолжить свою деятельность в качестве независимых депутатов.