Нефть продолжает дорожать

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июньского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,68% и составила $64,1 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в мае повысилась на 0,73% и составила $60,62.