В России разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывает первую в мире съедобную вакцину от коронавируса нового типа, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, исследования начались около года назад, завершить доклинические испытания препарата планируется к концу текущего - началу следующего года.

Автор идеи съедобной вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал о преимуществах такого препарата.

"При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать "воротами" инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину - иммуноглобулины А (IgA)", - рассказал Суворов.

Он добавил, что на вкус съедобная вакцина не отличается от кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.

"Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается", - отметил ученый.

В 2020 году стало известно, что российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта.