https://news.day.az/world/1334696.html Забор обрушился на прохожих и авто на набережной в Петербурге - ВИДЕО
Забор обрушился на прохожих и авто на набережной в Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге на набережной Грибоедовского канала обрушился забор.
Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как конструкции свалились прямо на прохожих. Судя по всему, причиной обрушения стал сильный ветер. Информация о пострадавших уточняется.
Известно, что повреждения получили несколько припаркованных рядом машин.
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