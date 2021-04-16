Забор обрушился на прохожих и авто на набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге на набережной Грибоедовского канала обрушился забор.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как конструкции свалились прямо на прохожих. Судя по всему, причиной обрушения стал сильный ветер. Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что повреждения получили несколько припаркованных рядом машин.