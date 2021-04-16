https://news.day.az/world/1334757.html В Казахстане разбился истребитель СУ30-СМ
В Казахстане разбился истребитель СУ30-СМ
Истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочных полетов в Казахстане, экипаж катапультировался.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.
По словам представителя пресс-службы минобороны, истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочных полетов на авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область).
"Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, к месту происшествия направлена специальная комиссия.
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