В США из-за добычи нефти произошла экологическая катастрофа

В южных штатах США из-за добычи сланцевой нефти произошла экологическая катастрофа. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы пишут об экологической ситуации в Пермском бассейне, расположенном на территории Техаса и Нью-Мексико. Регион выступает центром американской нефтяной промышленности, здесь находятся сланцевые месторождения.

Добыча такого вида нефти дороже из-за технологических сложностей, из-за чего бизнес окупается только при высоких ценах в мире. В связи с этим некоторые компании становятся банкротами и бросают скважины. По закону, в таких случаях вышки должны консервироваться, чтобы не вредить окружающей среде. Тем не менее, такие требования часто игнорируется.

Как пишет издание, многие вышки законсервированы ненадлежащим образом, из-за чего в почву просочились нефть и метан. Ликвидация последствий может стоить до $117 млрд.