В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей

В Москве задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и белорус Александр Федута, планировавшие военный переворот 9 мая в Минске и физическое устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

По информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из мессенджеров Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.

По прибытии Зенковича в Москву после консультаций в США и Польше встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов, в ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики, информирует Центр общественных связей ФСБ.

Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур, предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, отмечают в ФСБ.

Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения", говорится в сообщении. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - добавляется в сообщении.

В отношении Зенковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей.

"Они показали, как это все планировали <...>, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР - не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - сказал Лукашенко журналистам. Видео показал телеканал ОНТ.

По его словам, в планах у этой группы был захват его детей - "одного, второго, как получится".

"Посадим в погреб <...> В Гомельской области и погреб подготовили", --заявил Лукашенко.

"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", - подчеркнул белорусский президент.

Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путин, сказал он.

"Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", - указал глава государства.

По его словам, Костусев участвовал в подготовке покушения "в меньшей степени".

"Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и (глава КГБ Белоруссии Иван) Тертель - своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", - заявил Лукашенко.