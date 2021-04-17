Лукашенко обвинил США в организации покушения на его жизнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к покушению на его жизнь причастны американские спецслужбы.

"Мы обнаружили явную работу иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай бог - ответ будет жесточайшим", - заявил журналистам Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Лукашенко, организаторов покушения удалось "захватить" в Москве. После этого сотрудники американских спецслужб испугались и уехали.

"Из США прилетели, агентура, какой-то Зянкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда уже оружие свезли, в тайники спрятали, они уехали в Москву", - рассказал президент страны.

Лукашенко пообещал устроить "страшную резню", если кто-то прикоснется к его детям.