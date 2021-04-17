Кадры взрыва в Врбетице, в котором обвиняют Александра Петрова и Руслана Боширова

Взрывы в Врбетице, в организации которых Чехия обвиняет Александра Петрова и Руслана Боширова, произошли 16 октября 2014 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, тогда, по предварительным расчетам, взорвались 10 000 килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности, передавал портал novinky.cz со ссылкой на директора Пиротехнического отделения полиции Чехии Михала Длоугого.

Погибли два человека. Что послужило причиной взрыва, оставалось неизвестным, тогда все списали на халатность рабочих.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по данным чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как они сказали, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".