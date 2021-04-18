В Армении арестовали водителя, сбившего 6 военнослужащих

Водитель, совершивший наезд на шестерых военнослужащих в Котайкской области Армении, арестован.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд избрал эту меру пресечения в субботу на заседании.

Отмечается, что ранее орган следствия ходатайствовал об избрании ареста в отношении обвиняемого - 34-летнего Карена Микаеляна.

Напомним, ДТП было зарегистрировано 15 апреля в 02:00 в селе Арамус. Микаелян, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил военнослужащих.

В результате наезда старший сержант-контрактник Арам Бадалян (1988 г.р.) и младший сержант-контрактник Левон Мкртумян (1992 г.р.) погибли на месте. Еще один военнослужащий сейчас проходит лечение в центральном клиническом военном госпитале Минобороны.