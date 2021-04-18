Филиппины готовятся к возможным наводнениям из-за тайфуна «Суригаэ»

Жителей Филиппин предупреждают о возможных наводнениях, которые могут быть вызваны тайфуном "Суригаэ", также известным как "Бисинг", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этих условиях возможны наводнения, включая внезапные паводки, и вызванные дождем оползни", - заявили в службе.

Под угрозой наводнений, паводков и оползней оказались регионы Восточные Висайи и Бикол, в которых дожди пройдут в воскресенье, 18 апреля, а 19 апреля сильные дожди ожидаются в регионах Бикол, Северный Самар, Самар и Восточный Самар.

На данный момент эпицентр тайфуна находится в 400 км к востоку от города Катарман региона Восточные Висайи. Тайфун движется на северо-запад со скоростью 4 м/с.

Военно-морской центр по предупреждению о тайфунах США присвоил "Суригаэ" класс супертайфуна.

Фото: Renz Adrian Ronda/Reuters