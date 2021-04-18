https://news.day.az/world/1335029.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 295 тысяч человек
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 295 тысяч человек
За последние сутки в Грузии выявлено 818 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 14 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 295 358, число умерших - 3 939.
Вылечились 280 915 человек.
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