МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Россия в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть РФ до конца дня 19 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до <...> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в документе. "Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - добавили в МИД РФ.