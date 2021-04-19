Чехия отказалась сообщить РФ детали расследования взрывов во Врбетице - ВИДЕО
Чехия отказалась предоставлять России детали расследования взрывов складов во Врбетице.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об отказе сообщает МИД Чехии.
В то же время МИД России подчеркивал, что у Чехии попросту не может быть никаких данных о причастности России к этому инциденту, так как РФ к нему не причастна.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Хамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш обвинил РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
После обвинений и высылки российских дипломатов из Праги российский МИД объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца понедельника, 19 апреля.
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