Чехия отказалась сообщить РФ детали расследования взрывов во Врбетице

Чехия отказалась предоставлять России детали расследования взрывов складов во Врбетице.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об отказе сообщает МИД Чехии.

В то же время МИД России подчеркивал, что у Чехии попросту не может быть никаких данных о причастности России к этому инциденту, так как РФ к нему не причастна.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Хамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш обвинил РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

После обвинений и высылки российских дипломатов из Праги российский МИД объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца понедельника, 19 апреля.