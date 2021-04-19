В Нью-Йорке водитель кинул в полицейских "коктейль Молотова" и скрылся

В Нью-Йорке, США, водителя остановили за проезд на запрещающий сигнал светофора. Когда полицейские поравнялись с машиной нарушителя, тот бросил в них открытую бутылку отбеливателя и попытался уехать с места преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полицейские вновь остановили неадекватного водителя, и на этот раз он бросил в них зажженный "коктейль Молотова" и снова уехал. По счастливому стечению обстоятельств бутылка не разбилась, а застряла между капотом и лобовым стеклом полицейской машины.

В итоге водителя скрутили, а в багажнике у него нашли еще три бутылки с зажигательной смесью.

Вполне вероятно, что водитель направлялся в один из тех городов, где в настоящий момент проходят массовые протесты из-за очередного убийства полицейскими чернокожего.

Ранее сообщалось, что власти Миннесоты ввели комендантский час из-за протестов, а для обеспечения правопорядка в Бруклин-Сентер была направлена нацгвардия штата.

После того, как новость о гибели афроамериканца от пули полиции разошлась, улицы города заполонила разъяренная толпа, которая вступила в столкновения с полицейскими. Для разгона протестующих правоохранителям пришлось применить резиновые пули.